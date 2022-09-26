В Венгрии заявили о полном провале санкционной стратегии Евросоюза

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Санкционная политика Евросоюза полностью провалилась, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он подчеркнул, что санкции нанесли ЕС гораздо больший ущерб, чем Москве. Из-за ограничительных мер против России экономика европейского континента оказалась в рецессии, указал политик.

"До небес взлетели европейская инфляция, коммунальные расходы, цены на природный газ и продукты питания, и все это из-за санкций", – сказал Сийярто в эфире радио Kossuth.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что некоторые европейские страны не смогут пережить зиму без российского газа. Он раскритиковал заявления ряда чиновников ЕС о заполненности газовых хранилищ, отметив, что важность этого показателя измеряется не в абсолютных значениях, а в соотношении с уровнем потребления газа в каждой из стран.

Сийярто призвал своих коллег быть реалистичными, так как проблемы в энергетической сфере не носят политический, идеологический или вымышленный характер. Он также добавил, что у Венгрии в настоящее время достаточно газа.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

