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Введенные европейскими странами энергетические санкции в отношении России являются ограничениями "карлика против великана", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Мы учили, что санкции вводит сильный против слабого. Но мы сейчас видим, что мы в Европе – энергетические карлики, которые вводят санкции против энергетического великана", – приводит ТАСС его слова.

Ранее журналист американского издания предположил, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен предстоит рассказать европейцам правду об энергетическом кризисе, а также о том, что их ждет тяжелая зима. По его словам, фон дер Ляйен предстоит проверка лидерских качеств, потому что ей нужно восстановить доверие европейцев к властям.

Автор материала добавил, что это разделение издержек обернется тем, что ранее принятые решения придется отменить. Германия будет вынуждена продлить работу атомных электростанций, так как ЕС важны "все до последнего" источники энергии, чтобы домохозяйства и заводы не остались без тепла.

