ЕС не ограничит цены на газ из РФ, но может ввести налог для энергокомпаний – СМИ

Фото: depositphotos/Zoooom
Евросоюз, скорее всего, не примет решение о введении ограничения цен на российский газ. В настоящее время рассматривается вопрос о введении налога на сверхприбыль нефтяных и газовых компаний, сообщает газета The Guardian со ссылкой на соответствующий документ.
"Орган исполнительной власти ЕС отказывается от введения ограничения цен на российский газ, однако продвигает идею введения дополнительных налогов на избыточную прибыль энергетических компаний", – пишет издание.
Отмечается, что в проекте документа не упоминается введение потолка цен на импортный газ.
Ранее Владимир Путин заявил, что западные страны находятся не в том положении, чтобы навязывать России свои условия в сфере энергетики. Он также предупредил, что в противном случае Москве придется прекратить поставки углеводородов.
Позже издание The Telegraph написало, что предупреждение президента РФ подействовало на страны Евросоюза. Брюссель якобы решил не вводить потолок цен на российский газ.
Путин заявил, что РФ не будет продавать природные ресурсы при установлении потолка цен
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: