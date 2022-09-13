ЕС не ограничит цены на газ из РФ, но может ввести налог для энергокомпаний – СМИ

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Евросоюз, скорее всего, не примет решение о введении ограничения цен на российский газ. В настоящее время рассматривается вопрос о введении налога на сверхприбыль нефтяных и газовых компаний, сообщает газета The Guardian со ссылкой на соответствующий документ.

"Орган исполнительной власти ЕС отказывается от введения ограничения цен на российский газ, однако продвигает идею введения дополнительных налогов на избыточную прибыль энергетических компаний", – пишет издание.

Отмечается, что в проекте документа не упоминается введение потолка цен на импортный газ.

Ранее Владимир Путин заявил, что западные страны находятся не в том положении, чтобы навязывать России свои условия в сфере энергетики. Он также предупредил, что в противном случае Москве придется прекратить поставки углеводородов.

Позже издание The Telegraph написало, что предупреждение президента РФ подействовало на страны Евросоюза. Брюссель якобы решил не вводить потолок цен на российский газ.

