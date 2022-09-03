В США предупредили о последствиях введения потолка цен на российскую нефть

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

В США возмутились решением "Большой семерки" установить потолок цен на российскую нефть. Об этом эксперт в области энергетики Анас Альхаджи написал на своей странице в Twitter.

Он предупредил, что у этого решения будут последствия. Как отметил Альхаджи, расходы американских и европейских налогоплательщиков заметно возрастут.

"Осознают ли люди, как дорого обойдется введение "теоретического" потолка цен на российскую нефть?", – говорится в его публикации.

Альхаджи также добавил, чтобы установленный лимит цен реально работал, потребуется строгая проверка каждого заполненного документа. По его словам, для этого придется нанять 87 тысяч инспекторов, которые будут за этим следить.

Ранее министры финансов государств "Большой семерки" приняли решение поддержать введение потолка цен на нефть из России с 5 декабря.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва прекратит поставки нефти странам, которые введут потолок цен. Он пояснил, что Россия не будет работать на нерыночных условиях. Новак назвал данную инициативу полным абсурдом и высказал мнение, что это полностью разрушит рынок. Он добавил, что за такой исход заплатят европейские и американские потребители, которые уже сегодня платят высокие цены.