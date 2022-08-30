Эксперт оценил возможность замены нефти РФ на иранскую на мировом рынке

Фото: depositphotos/bashta
Замена российской нефти на иранскую на мировом рынке позволит лишь незначительно и краткосрочно понизить на нее цены, заявил член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев.
"Какие-то объемы Иран в разовом порядке может выбросить на рынок, но он входит в соглашение ОПЕК+ и после отмены санкций будет работать в рамках своей квоты. Существует договоренность по урегулированию рынка, и Иран достаточно разумно к этому подходит. В Иране прекрасно понимают, что все заинтересованы в стабильности нефтяного рынка, в том числе и они сами", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".
Эксперт отметил, что качество топлива РФ и Ирана находится на примерно одинаковом уровне.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна рассматривает возможность покупки энергоносителей из Венесуэлы и Ирака, чтобы разрешить проблемы с дефицитом поставок, который ожидается в ближайшее время.
Он также добавил, что в следующем году Сербия планирует импортировать нефть из Азербайджана, а также намерена закупить порядка двух миллионов тонн угля в Индонезии и Китае.
Экономисты оценили ситуацию с удешевлением нефти
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: