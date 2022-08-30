Эксперт оценил возможность замены нефти РФ на иранскую на мировом рынке

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Замена российской нефти на иранскую на мировом рынке позволит лишь незначительно и краткосрочно понизить на нее цены, заявил член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев.

"Какие-то объемы Иран в разовом порядке может выбросить на рынок, но он входит в соглашение ОПЕК+ и после отмены санкций будет работать в рамках своей квоты. Существует договоренность по урегулированию рынка, и Иран достаточно разумно к этому подходит. В Иране прекрасно понимают, что все заинтересованы в стабильности нефтяного рынка, в том числе и они сами", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Эксперт отметил, что качество топлива РФ и Ирана находится на примерно одинаковом уровне.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна рассматривает возможность покупки энергоносителей из Венесуэлы и Ирака, чтобы разрешить проблемы с дефицитом поставок, который ожидается в ближайшее время.

Он также добавил, что в следующем году Сербия планирует импортировать нефть из Азербайджана, а также намерена закупить порядка двух миллионов тонн угля в Индонезии и Китае.

