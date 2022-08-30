Президент Сербии заявил о поиске альтернативы российскому топливу

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Сербия рассматривает возможность покупки энергоносителей из Венесуэлы и Ирака, чтобы разрешить проблемы с дефицитом поставок, который ожидается в ближайшее время, заявил сербский лидер Александр Вучич.
"Мы будем брать иракскую (нефть. – Прим. ред.). <...> Я также постараюсь договориться с Венесуэлой. Мы бы брали откуда угодно, мы не привередливы", – сказал он в интервью агентству Reuters.
Политик отметил, что в настоящее время газовые хранилища Сербии заполнены до максимума, этих запасов, по его оценкам, должно хватить примерно на два месяца.
Он также добавил, что в следующем году Сербия планирует импортировать нефть из Азербайджана, а также намерена закупить порядка двух миллионов тонн угля в Индонезии и Китае.
Ранее Вучич заявил, что Сербия покупает российский газ "по фантастической цене". По его словам, Белград тратит 3,2 миллиарда кубометров газа, а от РФ же получает 2 миллиарда кубометра, что покрывает 63–64% всех нужд.
В конце июля Вучич заявил, что власти Сербии фактически вводят режим чрезвычайного положения до 31 марта из-за мирового кризиса, который влияет на энергоснабжение и снабжение продовольствием. По его словам, бюджет страны "кровоточит", чтобы покрыть дополнительные расходы в энергоснабжении, социальной и других сферах.
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