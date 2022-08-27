Европа не переживет кризис на Украине, если он продлится еще год – Вучич

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что европейские страны не переживут кризис на Украине, если российская спецоперация продлится еще год. Об этом сообщает ТАСС.

"Будет отменен рынок, исчезнет все. Если русские вот так потихоньку и медленно будут вести войну, и это будет продолжаться год и больше, то в следующем году не будет никого, кто бы пережил это в Европе, включая нас", – сказал Вучич.

Ранее Вучич заявил, что власти Сербии фактически вводят режим чрезвычайного положения с 1 августа до 31 марта из-за мирового кризиса, который влияет на энергоснабжение и снабжение продовольствием.

Евросоюз решил готовиться впервые провести зиму без российского газа. По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, страны могут продлить работу своих атомных или угольных станций, чтобы продержаться зиму.