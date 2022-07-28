Вучич заявил, что Сербия фактически вводит режим ЧП из-за кризиса

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Власти Сербии фактически вводят режим чрезвычайного положения с 1 августа до 31 марта из-за мирового кризиса, который влияет на энергоснабжение и снабжение продовольствием. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink.
По его словам, бюджет страны кровоточит, чтобы покрыть дополнительные расходы в энергоснабжении, социальной и других сферах.
Он рассказал, что согласно новому трехлетнему контракту с "Газпромом" Сербия получает газ по цене 350–370 долларов за тысячу кубометров. При этом речь идет о двух миллиардах кубометров в год. Еще один недостающий миллиард кубометров Белград покупал по рыночной цене.
"На это мы выделили 560 миллионов евро. Это огромные деньги. Говорю это, чтобы люди поняли, насколько государство кровоточит, насколько это трудно", – отметил президент Сербии.
Ранее посол РФ Элеонора Митрофанова заявила, что Россия готова возобновить поставки газа в Болгарию при желании этой страны. Она отметила, что договор с "Газпромом" действует до конца года. Митрофанова подчеркнула, что поставки возобновятся, как только Болгария решит платить по схеме, по которой требует Москва.
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