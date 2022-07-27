Германия может столкнуться с дефицитом туалетной бумаги из-за нехватки газа – эксперт

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Германия может столкнуться с нехваткой бумажной продукции, включая туалетную бумагу и упаковку для лекарств из-за дефицита газа, сообщает газета Die Zeit.

Как рассказал изданию председатель правления Ассоциации производителей бумаги Юрген Шаллер, в условиях нынешней нестабильности многие товары могут стать дефицитными. Он подчеркнул, что бумага используется повсюду.

"Лекарства упаковывают в картонную коробку, в ней же лежит бумажная инструкция. Картон используется во многих средствах гигиены, например в туалетной бумаге", – отметил Шаллер.

По его словам, на производство бумажной продукции необходимо много энергии, так как бумагу нужно тщательно высушить. А сокращение поставок газа из России может отразиться на производстве бумажной продукции.

"Для бумажного производства нужны вода, электроэнергия, тепло и персонал", – добавил эксперт.

Ранее Евросоюз решил готовиться впервые провести зиму без российского газа. По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, страны могут продлить работу своих атомных или угольных станций, чтобы продержаться зиму.

Вместе с тем замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс отметил важность перехода на альтернативную энергетику, которая стала рентабельной в условиях высоких цен на газ.

