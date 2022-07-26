Страны ЕС смогут сами регулировать снижение спроса на газ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Страны Евросоюза договорились о возможности некоторых исключений из механизма обязательного снижения спроса на газ, сообщает РИА Новости.

В Совете стран ЕС заявили, что с целью повысить безопасность энергоснабжения Евросоюза страны-члены достигли политического соглашения о добровольном снижении этой зимой спроса на природный газ на 15%.

Также предусмотрена возможность объявить предупреждение союза о безопасности снабжения. В этом случае сокращение спроса на газ станет обязательным.

Ранее Евросоюз решил готовиться впервые провести зиму без российского газа. По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, страны могут продлить работу своих атомных или угольных станций, чтобы продержаться зиму.

Вместе с тем замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс отметил важность перехода на альтернативную энергетику, которая стала рентабельной в условиях высоких цен на газ.

