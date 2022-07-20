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Экономика

02:37

Путин предложил запустить "Северный поток – 2" для увеличения поставок газа в ЕС

властьэкономика

Фото: ТАСС/AP/Michael Sohn

Владимир Путин предложил запустить "Северный поток – 2" для решения энергокризиса в Европе. При этом он отметил, что теперь с данным маршрутом для ЕС есть некоторые проблемы.

"Месяца полтора – два назад мы в разговоре с канцлером [ФРГ] эту тему обсуждали, я поднял этот вопрос, сказал, что "Газпром" зарезервировал мощности, создал эти мощности, и ему нужно с этим что-то делать, они не могут бесконечно висеть в воздухе", – приводит слова Путина ТАСС.

Немецкий канцлер Олаф Шольц в ответ на это, по словам президента РФ, заявил, что пока есть вопросы "поважнее", сейчас "не к месту" этим заниматься.

"Ну, я вынужден был предупредить, что тогда мы половину объема, предназначенного для "Северного потока", снимем для внутреннего потребления и переработки", – отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что "Газпром" действительно зарезервировал половину мощностей трубопровода на потребности внутри РФ, поэтому если "Северный поток – 2" будет запущен, то Европа будет получать не 55 миллиардов кубометров в год, а только половину.

Путин также упомянул о трудностях из-за решений европейских стран на действующих маршрутах поставок российского газа в Европу. Президент подчеркнул, что "Газпром" выполнял и продолжит выполнять в полном объеме свои обязательства.

Президент РФ также предупредил, что если России не вернут турбину для "Северного потока – 1", то прокачка топлива по данному маршруту сократится с 60 миллионов кубометров до 30 миллионов кубометров в сутки.

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