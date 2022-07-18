Германия утратит промышленность при остановке поставок по "Северному потоку" – СМИ

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Германию ждут серьезные проблемы, если газопровод "Северный поток" не будет запущен после остановки на плановое обслуживание, пишет Forbes.
Как отмечается в материале, основной удар на себя примет промышленный сектор за счет нормирования потребления электроэнергии. Это приведет к сокращению рабочих мест и ограничению производства. В свою очередь, начнется дефицит товаров производства.
Авторы материала добавили, что подорожание энергии и конечных товаров усилит инфляционное давление.
Ранее сообщалось, что подача топлива по "Северному потоку" будет временно приостановлена в период с 11 по 21 июля из-за планового техобслуживания. В пресс-службе газопровода отмечали, что партнеры компании по транспортировке газа были заранее оповещены о графике проведения плановых работ.
Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц усомнился в озвученных "Газпромом" причинах снижения поставок газа. По его словам, странам ЕС нужно готовиться к мерам по обеспечению собственной энергетической безопасности.
Вице-канцлер ФРГ не исключил риска сбоев в работе коммунальных энергетических предприятий
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