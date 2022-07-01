"Северный поток" остановят на техобслуживание с 11 по 21 июля

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Подача топлива по "Северному потоку" будет временно приостановлена в период с 11 по 21 июля из-за планового техобслуживания. Об этом сообщает пресс-служба оператора газопровода, компании Nord Stream AG.
"С 11 по 21 июля 2022 года компания Nord Stream AG произведет временную остановку обеих ниток газопровода "Северный поток" для проведения плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода", – говорится в сообщении.
Уточняется, что партнеры компании по транспортировке газа были заранее оповещены о графике проведения плановых работ.
В середине июня "Газпром" объявил о существенном сокращении объема поставок по "Северному потоку" до 100 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. В компании объяснили это задержкой Siemens ремонта газоперекачивающих агрегатов.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц между тем усомнился в озвученных "Газпромом" причинах снижения поставок газа. По его словам, странам ЕС нужно готовиться к мерам по обеспечению собственной энергетической безопасности.
Торговые цены на газ в Европе поднимались до 1,5 тыс долларов за тысячу кубометров
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