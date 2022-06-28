В Нидерландах заявили, что газовый кризис в одной стране затронет весь Евросоюз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Газовый кризис в одной стране, входящей в Евросоюз, может вызвать эффект домино, заявил министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен. Об этом сообщает News.ru.
"Замечательно, если отдельные страны-члены [ЕС] смогут заполнить свои газовые хранилища до 1 ноября, но если другие страны будут неспособны достичь 80% – особенно большие страны, такие как Германия – то вы должны осознавать, что это будет эффектом домино для всей Европы", – заявил Йеттен.
По его словам, в Нидерландах могут изучить возможность по увеличению объемов добычи на месторождении в Гронингене в случае, если в Евросоюзе возникнет дефицит газа. Он подчеркнул, что это будет крайней мерой, поскольку это месторождение хотят полностью закрыть не позднее 2024 года.
Ранее в "Газпроме" объявили об ограничениях на поставки газа в Европу. В компании подчеркнули, что не смогли вовремя получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens. Из-за этого поставки в газопровод "Северный поток" могут быть обеспечены в существенно меньшем объеме – до 100 миллионов кубометров в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что причины сокращения поставок газа по "Северному потоку" политические. По его словам, Шольц следует оценке министра экономики Роберта Хабека, который ранее также назвал политическими причины сокращения поставок газа по "Северному потоку".
Главы министерств финансов стран "Большой семерки" заявили, что продолжат изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики. Группа семи также подчеркнула свою приверженность непреклонному и координированному санкционному ответу.
В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля. Некоторые страны от такого алгоритма отказались. В частности, рублевые счета не стали заводить компании Болгарии, Чехии и Польши.
Торговые цены на газ в Европе поднимались до 1,5 тыс долларов за тысячу кубометров
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