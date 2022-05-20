Страны G7 договорились продолжить изоляцию РФ и Белоруссии от мировой экономики

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Главы министерств финансов стран "Большой семерки" (G7) заявили, что продолжат изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики.

"Мы продолжаем быть приверженными делу полного применения и соблюдения наших экономических и финансовых санкций и продолжаем внимательно следить, чтобы не допустить уклонения, обхода и замещения", – приводит ТАСС текст заявления.

Группа семи также подчеркнула свою приверженность непреклонному и координированному санкционному ответу.

Ранее сообщалось, что государства G7 рассматривают возможность формирования покупательского картеля для установления ценового порога на нефть из России, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Она отметила, что обсуждение данного вопроса в формате G7 уже состоялось. По словам Йеллен, такая мера позволила бы снизить нефтяные доходы РФ.

