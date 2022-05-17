ЕС приблизился к пределу по введению санкций против РФ – СМИ

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Евросоюз приблизился к пределу по введению антироссийских санкций. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на дипломатический источник в ЕС.

По его словам, седьмой пакет санкций против России станет невероятно сложным.

"Если с российской нефтью была такая неразбериха, представьте, что бы произошло с предложением запретить [российский] газ", – подчеркнул дипломат.

Он добавил, что члены Евросоюза отступили на шаг назад, несмотря на прогресс в переговорах с Венгрией по отмене вето на введение эмбарго на импорт российской нефти.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет санкций против РФ. Он также не смог сказать о количестве времени, которое займет согласование шестого пакета санкций, включая нефтяное эмбарго против РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

