Советник президента Турции предложил ЕС альтернативу российскому газу

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Восточно-средиземноморский газ может стать Евросоюзу альтернативой российскому газу на фоне ситуации на Украине, заявил официальный представитель, главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын.
"Турция пытается помочь в этом плане, готова быть частью процесса", – сказал Калын Reuters, отметив, что новые открытия в области энергетики создадут новые возможности, а не трения.
Также Калын отметил, что Турция открыта к обсуждению импорта газа из Израиля. Данные вопросы будут затронуты в ходе посещения страны министрами иностранных дел и энергетики Фатихом Донмезом и Мевлютом Чавушоглу.
В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля.
Некоторые страны от такого алгоритма отказались. В частности, рублевые счета не стали заводить компании Болгарии, Чехии и Польши. Другие же, наоборот, с новыми условиями согласились. В их числе оказались Венгрия и еще девять других государств.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Еврокомиссия разрешила импортерам газа открывать счета в Газпромбанке
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