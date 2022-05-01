Десять европейских стран открыли счета для оплаты газа из РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Десять стран Европы открыли счета в российском банке с целью оплаты газа из РФ, сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в эфире Rádió Kossuth.

"Венгрия открыла счет в евро, на который зачисляется цена на газ в евро, а затем банк конвертирует ее в рубли. <...> Помимо нас, так делают еще девять стран, но они не говорят, что поступают так же, просто потому, что в Европе сейчас "быть хорошим для Европы" означает, что руководство страны не говорит честно со своим народом и в международной жизни", – отметил Гуйяш.

Он напомнил, что ЕС не принимал никаких ограничений, делающих невозможной оплату газа РФ в рублях, это регулируется гражданско-правовым договором между странами и компаниями.

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля.

Некоторые страны от такого алгоритма отказались. В частности, рублевые счета не стали заводить компании от Польши и Болгарии, после чего "Газпром" приостановил поставки в эти страны. Также от оплаты газа в рублях отказались в Чехии.