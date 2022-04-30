Финляндия готовится к прекращению в мае поставок газа из РФ – СМИ

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Кабмин и компании Финляндии готовятся к тому, что в мае Россия прекратит поставки природного газа в эту страну, сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

По информации источника, не позднее 20 мая финская сторона в лице государственной компании Gasum обязана сообщить, принимает ли она условие оплаты поставок газа РФ за рубли.

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля.

Некоторые страны от такого алгоритма отказались. В частности, рублевые счета не стали заводить компании от Польши и Болгарии, после чего "Газпром" приостановил поставки в эти страны. Также от оплаты газа в рублях отказались в Чехии.