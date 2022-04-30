Минфин Германии заявил об отказе оплачивать российский газ рублями

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Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Берлин не будет платить за российский газ рублями ни сейчас, ни в будущем.

"Мы не позволим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях. Ясно одно: мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России", – написал Линднер на своей странице в Twitter.

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля.

Некоторые страны от такого алгоритма отказались. В частности, рублевые счета не стали заводить компании от Польши и Болгарии, после чего "Газпром" приостановил поставки в эти страны. Также от оплаты газа в рублях отказались в Чехии.

Главный экономист японского банка Mizuho Сюнсукэ Кобаяси ранее заявил, что миру грозит конец света в случае введения эмбарго на поставки российского газа. Он отметил, что при остановке трубопроводов из РФ потребуется новая инфраструктура.

