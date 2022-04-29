Японский экономист предрек конец света в случае введения эмбарго на российский газ

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Миру грозит конец света в случае введения эмбарго на поставки российского газа. Такое мнение высказал главный экономист японского банка Mizuho Сюнсукэ Кобаяси, сообщает Nikkei.
По его словам, в случае прекращения поставок газа из России остановятся основные газопроводы.
"Придется строить новые трубопроводы", – пояснил Кобаяси, отметив, что это потребует колоссальных трат.
При этом, как объяснил эксперт, введение эмбарго на российские уголь и нефть не повлечет таких глобальных проблем, поскольку в этом случае Россия будет продавать сырье Китаю, который, в свою очередь, переориентируется на западный рынок. Однако запрет на поставки газа приведет к тому, что сырье будет невозможно реализовать, оно будет оставаться внутри РФ.
"То есть весь этот газ исчезнет с рынка. Другими словами, не будет преувеличением сказать, что в тот момент, когда Европа решит это сделать, наступит конец света", – пояснил экономист.
Кобаяси добавил, что отсутствие газа поставит под угрозу жизни людей, поскольку они смогут замерзнуть насмерть.
Ранее глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат (DIHK) Мартин Ванслебен заявил, что отказ от газа из России стал бы для немецкой экономики катастрофой. Он отметил, что российский газ используется не только для отапливания жилых домов, но и в работе немецких предприятий тяжелой промышленности и машиностроения, в частности, химической промышленности.
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