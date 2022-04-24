Глава DIHK заявил, что эмбарго на российский газ стало бы для ФРГ катастрофой

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Глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат (DIHK) Мартин Ванслебен заявил, что отказ стало бы для немецкой экономики катастрофой. Такое мнение он высказал в эфире радио Deutschlandfunk.

Как отметил Ванслебен, российский газ используется не только для отапливания жилых домов, но и в работе немецких предприятий тяжелой промышленности и машиностроения, в частности, химической промышленности.

По словам главы ассоциации, удар по экономике ФРГ в случае отказа от газа из России будет сильнее, чем урон от коронавируса.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил, что при резком введении эмбарго на российский газ возникнут серьезные последствия для Германии и Европы в целом. Также, по его словам, эмбарго серьезно повлияло бы на финансирование восстановления Украины. В связи с этим канцлер Германии призвал не допустить введения данного ограничения.

В свою очередь, глава Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер заявил, что Европа сможет обойтись без российского газа не дольше шести месяцев. Он выразил мнение, что для решения проблемы потребуется комплекс мер. Одной из них сейчас является поиск альтернативных источников поставок. Кроме того, отметил Каммер, потребители могут снизить потребление энергоресурсов, чтобы заранее накопить газ и смягчить эффект от возможного отключения.

