Боррель заявил, что в ЕС нет единства по возможному отказу от нефти и газа из России

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что между членами сообщества нет единства по вопросу отказа от российских энергоресурсов. Об этом он заявил в интервью газете El País.

Он не смог ответить, когда Евросоюз одобрит новый пакет санкций, включающий нефть и газ из России.

"Я не могу назвать дату. Насколько я знаю, предложения на столе нет, но есть варианты, как лучше это сделать. Ни по одному из этих предложений нет единогласия. Это решение принадлежит Европейскому совету. Это политика высокого уровня. И до сих пор не было соглашения", – подчеркнул Боррель.

Он напомнил, что Европейский совет не давал указаний ввести налог или запрет на импорт нефти и газа из РФ. По его словам, есть государства, которые ясно заявили, что наложат на это вето. При этом он отметил, что единогласия не нужно, чтобы действовать добровольно. Так, отдельные страны могут действовать в соответствии с коллективным решением, которое официально не является решением ЕС.

"И помните, что Россия получает гораздо больше денег от нефти, чем от газа. Сокращение закупаемой в России нефти очень важно", – подчеркнул глава дипмиссии ЕС.

7 апреля представители Европарламента большинством голосов приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести запрет на поставки газа, нефти, угля и ядерного топлива из РФ. За данное решение выступили 413 евродепутатов. Против проголосовали 93 человека.

После этого канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил отказаться от российского угля в рамках санкций ЕС за 120 дней. Он добавил, что компаниям необходимо время на подготовку и поиск новых источников. В министерстве иностранных дел Франции заявили, что введенный новым пакетом санкций Евросоюза запрет на импорт российского угля до августа не будет распространяться на действующие контракты.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия в перспективе полностью откажется от импорта российских энергоносителей. Она уточнила, что Германия намерена прекратить использование российского угля до конца лета. Также, по словам Бербок, к этому сроку страна сможет наполовину сократить потребление нефти из России, а к концу года – отказаться полностью.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

