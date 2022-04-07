Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт газа, нефти и угля из РФ

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Представители Европарламента большинством голосов приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести запрет на поставки газа, нефти, угля и ядерного топлива из РФ.

В заявлении уточняется, что за данное решение выступили 413 евродепутатов. Против проголосовали 93 человека, 46 представителей участия в голосовании не принимали. При этом резолюции Европарламента не имеют обязательного характера для исполнительных инстанций ЕС.

Глава французского энергетического концерна ENGIE Жан-Пьер Кламадье заявил, что отказ от газа РФ оказал бы на экономику ЕС масштабное воздействие, которое окажет влияние на европейскую промышленность.

"Если поставки газа из России прекратятся, мы могли бы найти замену для половины импорта в короткой перспективе, но остальную часть пришлось бы компенсировать сокращением потребления, в особенности в промышленных секторах", – сообщил он в эфире телеканала BFMTV.

По его словам, отказ от поставок будет достаточно ощутим будущей зимой.

"Я думаю, что на следующей неделе мы начнем готовить запасы на зимний период", – заключил он.

До этого стало известно, что Еврокомиссия предложит в рамках новых санкций против России запрет на импорт российского угля и ввоз оборудования, а также закрыть морские и сухопутные границы для российских грузоперевозчиков.

Власти Великобритании ранее сообщили, что намерены полностью отказаться от поставок российского угля к концу 2022 года. Кроме того, со следующей недели Соединенное Королевство прекратит экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию, а также введет запрет на импорт российских товаров из стали и железа. В МИД Великобритании отметили, что экспорт продуктов черной металлургии является ключевым источником доходов для РФ.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.