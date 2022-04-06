Великобритания планирует отказаться от российского угля к концу 2022 года

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Власти Великобритании намерены полностью отказаться от поставок российского угля к концу 2022 года. Это следует из заявления британского МИД.

Кроме того, со следующей недели Соединенное Королевство прекратит экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию, а также введет запрет на импорт российских товаров из стали и железа. В МИД Великобритании отметили, что экспорт продуктов черной металлургии является ключевым источником доходов для РФ.

Еще одной ограничительной мерой в отношении Москвы стало введение запрета на осуществление инвестиций в России. По данным британских властей, в 2020 году их объем составил 11 миллиардов фунтов, поэтому данный шаг должен стать "сильным ударом по российской экономике и еще больше ограничит ее возможности".

Ранее Великобритания ввела новые санкции в отношении российских бизнесменов и банковских управленцев. Под рестрикции подпали совладелец газовой компании "НОВАТЭК" и банка "Сибур" Леонид Михельсон, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, глава группы алмазодобывающих компаний "АЛРОСА" Сергей Иванов, гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков, основной бенефициар производителя минеральных удобрений "Акрон" Вячеслав Кантор, основатель химического холдинга "ФосАгро" Андрей Гурьев – старший и гендиректор КамАЗа Сергей Когогин.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.