США вводят санкции против родственников Путина и Лаврова

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Соединенные Штаты вводят ограничения против детей Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявил высокопоставленный представитель администрации США.

Кроме того, американская сторона приняла решение ввести санкции против главы кабмина РФ Михаила Мишустина и зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

"Мы принимаем санкции против взрослых детей Путина, жены и дочери министра Лаврова и членов российского Совета безопасности", – цитирует чиновника РИА Новости.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о Марии Путиной и Екатерине Тихоновой, чиновник ответил утвердительно.

Ранее США ввели санкции против Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Ограничения в отношении Путина и Лаврова ввела и Великобритания.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.