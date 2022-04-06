США вводят блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-Банка

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Власти США приняли решение ввести полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-Банка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, американская сторона усиливает финансовый удар по России. При этом новые санкции против банков не коснутся оплаты российских энергоносителей.

"Как вы все знаете, мы стремились вызвать финансовые потрясения, отрезав крупнейшие банки России и ее ЦБ от ведения любого бизнеса с США и заморозив все ее активы, которые имеют отношение к финансовой системе США или наших союзников", – заявил чиновник.

Он отметил, что разработанные санкции будут гибкими, чтобы власти США могли их усиливать или ослаблять в зависимости от обстоятельств. При этом представитель американской администрации допустил замедление санкционного курса.

"Мы отказываем капиталу, технологиям, талантам, которые могли поступать в Россию, и комбинация шагов, которые мы предпринимаем, создает эту нисходящую спираль, которая ускоряется по мере эскалации со стороны Путина. И если он когда-нибудь изменит курс, эта петля отрицательной обратной связи замедлится и, возможно, сможет развернуться", – подчеркнул он.

Также США вводят запрет на новые инвестиции в российскую экономику. Американский чиновник уточнил, что в ближайшее время соответствующий указ подпишет Джо Байден.

В санкционный список Соединенных Штатов войдут дети Владимира Путина, жены и дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и членов Совета безопасности России.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

