Канада ввела санкции против ряда граждан России и Белоруссии

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Власти Канады ввели санкции против девяти граждан России и стольких же граждан Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

В ведомстве заявили, что граждане, связанные с российским и белорусским режимами, занимались пособничеством нарушениям суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. При этом конкретные имена в санкционном списке не указываются.

Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов приняли решение о вводе санкций против 120 организаций из России и Белоруссии, связанных с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами. В ведомстве объяснили, что юрлица из РФ внесены в черный список за приобретение запрещенной экспортными ограничениями продукции для поддержки военной модернизации.

Международная ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

