США вводят санкции против 120 организаций из России и Белоруссии

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Власти Соединенных Штатов приняли решение о вводе санкций против 120 организаций из России и Белоруссии, связанных с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минторг США.

В ведомстве объяснили, что юрлица из РФ внесены в черный список за приобретение запрещенной экспортными ограничениями продукции для поддержки военной модернизации. В отношении них Минторг вводит "презумпцию отказа" при выдаче экспортных лицензий.

Накануне Великобритания расширила санкционный список против России. В него попали 12 граждан РФ, медиагруппа "Россия сегодня" и телеканал RT. Позже, в этот же день, о новых санкциях против физических и юридических лиц РФ объявили в США.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.