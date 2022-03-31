Путин уличил европейских политиков в пренебрежении интересами своих граждан

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Европейские политики делают все, чтобы понравиться Вашингтону, пренебрегая при этом интересами граждан своих стран. Об этом в ходе совещания по развитию авиаперевозок и авиастроения заявил Владимир Путин.

"Судя по заявлениям отдельных политиков, они готовы пренебречь интересами своих граждан, лишь бы понравиться своему заокеанскому хозяину, сюзерену", – сказал он.

По его словам, граждан призывают терпеть различные лишения, например, экономить на отоплении и меньше есть, оправдывая это некой эфемерной евроатлантической солидарностью. При этом, считает Путин, текущий продовольственный кризис в Европе еще не предел – за ним последует миграционный.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в вопросе санкций на разные страны мира основное давление оказывают Соединенные Штаты. Многие сдаются и присоединяются к антироссийской политике, однако есть и те, кто продолжает следовать суверенному курсу, отметил он.

