Захарова заявила, что США запустили программу поиска связанных с правительством РФ активов

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

США запустили программу доносительства и стукачества и призвали граждан сообщать в ответственные ведомства обо всех средствах, "полученных в результате коррупционных действий с участием правительства Российской Федерации". Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в своем телеграм-канале.

По словам Захаровой, программа называется Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program. Официальный представитель МИД РФ отметила, что за "доносы" гражданам пообещали материальное вознаграждение.

Она также посоветовала американцам обратить внимание на свои дела и задаться вопросами, куда ушли "афганские миллиарды", выделенные на восстановление страны и развитие ее инфраструктуры, почему Кабул был взят "Талибаном" (запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ред.).

"Но раз уж американский минфин решил сосредоточиться на нашей стране и членах его правительства, даю ориентировку. В последнее время все более активный член бывшего российского правительства Андрей Козырев довольно часто появляется в эфире западных СМИ. Не хотят ли органы американской публичной власти, ответственные за противодействие коррупции и борьбу со взяточничеством, поинтересоваться источником доходов этого проживающего в США гражданина, а также всеми его контактами и бизнес-связями?", – подчеркнула Захарова.

Ранее глава МИД РФ Сергей Ларов заявил, что Россия не будет инициаторов в налаживании отношений с Западом. При этом министр подчеркнул, что Москва открыта к сотрудничеству с любыми странами. Министр отметил, что эта ситуация не связана со спецоперацией на Украине.

