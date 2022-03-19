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экономика

04:45

Инвестстратег заявил, что доллар США перестает быть основной валютой на планете

экономика

Фото: depositphotos/pressmaster

Американский доллар постепенно перестает быть основной валютой на планете, рассказал начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.

"Невозможность США обеспечить рост мировой экономики, деглобализация и ускоряющийся распад мира на валютные зоны заставляет ведущие страны обеспечивать инвестиции и собственное развитие самостоятельно", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

По словам Шеина, такие глобальные организации, как Международный валютный фонд, Всемирный банк и Всемирная торговая организация теряют свою значимость.

Инвестстратег также напомнил, что еще семь лет назад Китай начал активно продвигать свою валюту, что вынудило МВФ включить юань в корзину ключевых валют. Впоследствии большинство стран увеличили долю юаня в своих резервах, снижая долю доллара.

Аналитик добавил, что Россия и ряд других государств создают альтернативные платежные системы, сокращая долю расчетов в долларах.

Ранее экономист Хенрик Мюллер поделился мнением, что доллар может потерять позиции главной мировой валюты. По его словам, в будущем американской валюты заставляют сомневаться сразу три фактора, в том числе инфляция. Специалист напомнил, что рост цен в США составил 8%, теперь дальнейшее развитие ситуации зависит от действий ФРС. Также негативно на долларе могут сказаться антироссийские санкции.

Эксперты рассказали, что может произойти с долларом в ближайшее время

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