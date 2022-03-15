Юрист рассказала об ответственности за покупку валюты на теневом рынке

В социальных сетях начали появляться группы по торговле валютой в России. Доллары и евро на теневом рынке предлагают по завышенному курсу. При этом ЦБ РФ еще 9 марта запретил банкам продавать россиянам наличную валюту. Разбираемся, что может грозить за покупку или продажу долларов и евро в обход финансовых организаций.



Теневой рынок

На фоне действующего в РФ запрета для банков продавать гражданам наличную валюту в стране оживился теневой рынок. В социальных сетях можно найти многочисленные группы соответствующей тематики.

"Обмен, продажа, покупка рублей, долларов, евро, криптовалюты и наличных", – говорится в описании одной из таких групп в Telegram. Некоторые ее участники активно предлагают в чате продать валюту, другие пытаются приобрести, в основном речь идет о долларах.

Объемы самые разные – от нескольких сотен долларов до десяти тысяч и выше. При этом валютные курсы, которые предлагают продавцы на теневом рынке, значительно выше, чем официально установленные Банком России.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди допустила, что в ближайшее время придется ужесточить ответственность за незаконные валютные операции.





Ольга Ковитиди член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Рассматривать вопрос ужесточения наказания по статье 171 УК России ("Незаконное предпринимательство". – Прим. ред.) необходимо будет исходя из того, насколько максимально негативно будет развиваться распространение незаконной предпринимательской деятельности, связанной с продажей валюты лицами, не имеющими на это лицензии.

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации, член правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций Николай Журавлев подчеркнул, что подобные вопросы сейчас не стоят на повестке

"Никаких дополнительных мер по ужесточению наказания за продажу валюты физическими или юридическими лицами не рассматривается и не обсуждается ни в Совете Федерации, ни в правительственной комиссии", – заявил он.



Юридические последствия

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала Москве 24, что за теневую торговлю валютой участникам может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Административная ответственность следует по статье 15.25 КоАП ("Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования").

"Предусматривает штраф для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере от 75 до 100% суммы незаконной валютной операции", – объясняет Спиридонова.





Мария Спиридонова член Ассоциации юристов России Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии может повлечь и привлечение к уголовной ответственности, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере – по статье 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство").

Кроме того, по мнению юриста, организация теневого обмена валютой в социальных сетях может подпасть под уголовную ответственность по статье 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").



Советы экономистов

Экономист и трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко в беседе с Москвой 24 настоятельно рекомендовал россиянам не связываться с черным рынком обмена валюты.





Вячеслав Зайченко экономист и трейдер срочного рынка Считаю важным избегать черного рынка, так как, пользуясь его услугами, люди финансируют, пусть опосредованно, преступность и стимулируют дефицит и спекулятивный спрос.

По словам экономиста, нелегальный рынок по определению не несет объективной реальности валютного рынка. "Абсолютно нет никакой целесообразности покупать валюту по завышенному спросу, лишь опираясь на свой страх и алчность, предполагая, что, если завтра курс будет выше, можно выиграть лишнюю выгоду. В наше время курс рубля легко может вернуться на старые ценовые коридоры ниже 80 рублей за доллар", – подчеркнул трейдер.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в интервью с Москвой 24 объяснил повышенный спрос на наличную валюту психологией и недоверием части населения к банковской системе.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Черный рынок всегда появляется там, где есть ограничения на выполнение операций c получением прибыли. В данном случае возник ажиотажный спрос на наличную валюту, которая рассматривается гражданами как защитный актив.

Однако с экономической и рациональной точки зрения обосновать такой ажиотаж совершенно невозможно, считает эксперт. "Вывозить за границу можно только 10 тысяч долларов – как раз ту сумму, которую и так разрешено снять со счетов. Внутри России валюту можно использовать без ограничений, конвертировав ее в рубли. На территории нашей страны, как и большинства других государств, принимается только национальная валюта – в нашем случаи рубли", – рассуждает Беляев.

По его словам, сейчас оптимальный вариант вложить сбережения – это не пытаться нелегально купить валюту на черном рынке, а открыть рублевый банковский вклад на три месяца в крупном госбанке под 20–23% годовых.

