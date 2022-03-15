Юрист рассказала об ответственности за покупку валюты на теневом рынке

В социальных сетях начали появляться группы по торговле валютой в России. Доллары и евро на теневом рынке предлагают по завышенному курсу. При этом ЦБ РФ еще 9 марта запретил банкам продавать россиянам наличную валюту. Разбираемся, что может грозить за покупку или продажу долларов и евро в обход финансовых организаций.
Теневой рынок
На фоне действующего в РФ запрета для банков продавать гражданам наличную валюту в стране оживился теневой рынок. В социальных сетях можно найти многочисленные группы соответствующей тематики.
"Обмен, продажа, покупка рублей, долларов, евро, криптовалюты и наличных", – говорится в описании одной из таких групп в Telegram. Некоторые ее участники активно предлагают в чате продать валюту, другие пытаются приобрести, в основном речь идет о долларах.
Объемы самые разные – от нескольких сотен долларов до десяти тысяч и выше. При этом валютные курсы, которые предлагают продавцы на теневом рынке, значительно выше, чем официально установленные Банком России.
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди допустила, что в ближайшее время придется ужесточить ответственность за незаконные валютные операции.
В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации, член правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций Николай Журавлев подчеркнул, что подобные вопросы сейчас не стоят на повестке
"Никаких дополнительных мер по ужесточению наказания за продажу валюты физическими или юридическими лицами не рассматривается и не обсуждается ни в Совете Федерации, ни в правительственной комиссии", – заявил он.
Юридические последствия
Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала Москве 24, что за теневую торговлю валютой участникам может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Административная ответственность следует по статье 15.25 КоАП ("Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования").
"Предусматривает штраф для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере от 75 до 100% суммы незаконной валютной операции", – объясняет Спиридонова.
Кроме того, по мнению юриста, организация теневого обмена валютой в социальных сетях может подпасть под уголовную ответственность по статье 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").
Советы экономистов
Экономист и трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко в беседе с Москвой 24 настоятельно рекомендовал россиянам не связываться с черным рынком обмена валюты.
По словам экономиста, нелегальный рынок по определению не несет объективной реальности валютного рынка. "Абсолютно нет никакой целесообразности покупать валюту по завышенному спросу, лишь опираясь на свой страх и алчность, предполагая, что, если завтра курс будет выше, можно выиграть лишнюю выгоду. В наше время курс рубля легко может вернуться на старые ценовые коридоры ниже 80 рублей за доллар", – подчеркнул трейдер.
Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в интервью с Москвой 24 объяснил повышенный спрос на наличную валюту психологией и недоверием части населения к банковской системе.
Однако с экономической и рациональной точки зрения обосновать такой ажиотаж совершенно невозможно, считает эксперт. "Вывозить за границу можно только 10 тысяч долларов – как раз ту сумму, которую и так разрешено снять со счетов. Внутри России валюту можно использовать без ограничений, конвертировав ее в рубли. На территории нашей страны, как и большинства других государств, принимается только национальная валюта – в нашем случаи рубли", – рассуждает Беляев.
По его словам, сейчас оптимальный вариант вложить сбережения – это не пытаться нелегально купить валюту на черном рынке, а открыть рублевый банковский вклад на три месяца в крупном госбанке под 20–23% годовых.