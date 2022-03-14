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экономика

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Экономисты рассказали россиянам, куда инвестировать 400 тысяч рублей

Золото, биткоин, вклад. Куда инвестировать 400 тысяч рублей
экономика

Россияне постепенно приспосабливаются к жизни в новой экономической реальности, ознаменованной волатильностью курса рубля. На фоне этого Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 20% и ввел ряд ограничений по операциям с валютой. Вместе с тем в стране приняли закон об отмене НДС на золотые слитки для физлиц. Экономисты в беседе с Москвой 24 рассказали, куда в ближайшее время имеет смысл инвестировать до 400 тысяч рублей своих сбережений, а каких вложений стоит избегать.

Фото: depositphotos/Mukhina1

Стоит ли инвестировать в валюту?

Банк России на полгода ввел временный порядок операций с наличной валютой. В частности, с 9 марта банкам запретили продавать гражданам доллары и евро. При этом россияне могут открывать новые валютные счета. Однако снять с них деньги удастся только в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с Москвой 24 не рекомендовал в ближайшее время вкладывать сумму до 400 тысяч рублей в иностранную валюту.

Доллар, евро, фунт, йена – все это так или иначе санкционные валюты, валюты потенциального противника. На короткий срок очень рискованно вкладывать, очень высока волатильность, и можно деньги потерять. Кроме того, по некоторым валютным операциям уже появились ограничения от регулятора.
Александр Разуваев
член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров

Экономист и трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко также не рекомендовал в ближайшей перспективе россиянам, которые не являются квалифицированными инвесторами, вкладывать свои сбережения в размере до 400 тысяч рублей в валюту. По его словам, после заморозки западными странами российских золотовалютных резервов на 300 миллиардов долларов доверие к валютам, особенно европейским, оказалось подорвано.

Открывать ли рублевые банковские вклады?

По мнению Александра Разуваева, наиболее разумный в настоящий момент способ инвестировать 400 тысяч рублей – открыть рублевый вклад в крупном госбанке на три месяца. Самые высокие ставки по вкладам бывают именно на этот срок, на годовые они намного ниже, уточнил эксперт.

В свою очередь, Вячеслав Зайченко отметил, что на краткосрочный вклад сроком на три месяца дают ставку около 20%. "Даже с учетом квартальной инфляции, которую я не ожидаю больше 7,5%, останется 10–12% чистого дохода", – указал экономист.

А что насчет золота?

Фото: depositphotos/ras-slava

В России с 1 марта отменили НДС на золотые слитки для физлиц. До этого граждане при покупке в банках драгоценных металлов должны были платить НДС в размере 20%. Причем этот налог не возвращался при обратной продаже слитков банку.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что гражданам не стоит скупать золото.

Вы золото купили, оно с вами. Его мыши не съедят, оно в огне не сгорит. Только в этом его плюс. Но когда вы его покупаете и цена на него достаточно высока, нет абсолютно никакой гарантии, что оно не подешевеет.
Михаил Беляев
кандидат экономических наук, финансовый аналитик

При этом Александр Разуваев рекомендовал инвестировать в золото только тем, кто не рассчитывает на быструю прибыль и готов ждать более трех лет. По его мнению, поскольку весь мир вступил в период достаточно высокой инфляции, вечные ценности, такие как золото и серебро, очень актуальны. При этом он напомнил, что, помимо слитков, есть золотые монеты.

"Золотые и серебряные монеты лучше хранить в сейфе банка для их же сохранности. Дело в том, что, если вы решите их продать, банковский служащий или финансовая компания при наличии царапин на монете могут потребовать дисконт в районе 10%", – подчеркнул эксперт.

Стоит ли скупать электронику и бытовую технику?

Александр Разуваев посоветовал не впадать в ажиотаж на фоне новостей об уходе или приостановке деятельности ряда зарубежных компаний в России. По его мнению, не стоит скупать впрок технику и электронику на 400 тысяч рублей. "Телевизоры, стиральные машины – вы все это в будущем просто не сможете перепродать", – сказал аналитик.

По словам эксперта, покупать телевизор при выросшем валютном курсе целесообразно только при условии, что он действительно необходим и его и так собирались приобрести. Дефицита товаров не будет, а электронику вроде iPhone можно самостоятельно купить за границей, или ее привезут перекупщики, правда по более высокой цене, полагает аналитик.

Стоит ли инвестировать в криптовалюту?

Фото: depositphotos/ulchik74

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев полагает, что рынок криптовалют ожидает крах в текущем году.

Я принципиально против криптовалюты. Я считаю, что это пузырь. Учитывая всю геополитику, плюс подъем ставки федрезерва, я считаю, что криптовалюта обнулится. Она будет торговаться на уровне 2012 года – это будет очень узкий сегмент.
Александр Разуваев
член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров

По его словам, за самой криптовалютой ничего не стоит, в то время как для того, чтобы ее произвести, нужен майнинг, а это потребление реальной стоимости. "Мазут, газ, электричество. В условиях полувоенного положения, когда нужно экономить ресурсы, мое мнение – что государство (Центробанк) ни в одной нормальной стране мира, в том числе России, не откажется от монополии на эмиссию денег", – сказал Александр Разуваев.

Может, вложиться в ипотеку?

Экономист Вячеслав Зайченко отметил, что до того, как Банк России поднял ключевую ставку до 20%, при наличии 400 тысяч рублей в некоторых регионах можно было заплатить стартовый взнос по ипотеке за однокомнатную квартиру. Однако по существующим процентным ставкам брать ипотечный кредит абсолютно нерационально, уверен эксперт.

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Носатов Иван

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