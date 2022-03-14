Экономисты рассказали россиянам, куда инвестировать 400 тысяч рублей

Россияне постепенно приспосабливаются к жизни в новой экономической реальности, ознаменованной волатильностью курса рубля. На фоне этого Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 20% и ввел ряд ограничений по операциям с валютой. Вместе с тем в стране приняли закон об отмене НДС на золотые слитки для физлиц. Экономисты в беседе с Москвой 24 рассказали, куда в ближайшее время имеет смысл инвестировать до 400 тысяч рублей своих сбережений, а каких вложений стоит избегать.



Стоит ли инвестировать в валюту?

Банк России на полгода ввел временный порядок операций с наличной валютой. В частности, с 9 марта банкам запретили продавать гражданам доллары и евро. При этом россияне могут открывать новые валютные счета. Однако снять с них деньги удастся только в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с Москвой 24 не рекомендовал в ближайшее время вкладывать сумму до 400 тысяч рублей в иностранную валюту.





Александр Разуваев член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Доллар, евро, фунт, йена – все это так или иначе санкционные валюты, валюты потенциального противника. На короткий срок очень рискованно вкладывать, очень высока волатильность, и можно деньги потерять. Кроме того, по некоторым валютным операциям уже появились ограничения от регулятора.

Экономист и трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко также не рекомендовал в ближайшей перспективе россиянам, которые не являются квалифицированными инвесторами, вкладывать свои сбережения в размере до 400 тысяч рублей в валюту. По его словам, после заморозки западными странами российских золотовалютных резервов на 300 миллиардов долларов доверие к валютам, особенно европейским, оказалось подорвано.



Открывать ли рублевые банковские вклады?

По мнению Александра Разуваева, наиболее разумный в настоящий момент способ инвестировать 400 тысяч рублей – открыть рублевый вклад в крупном госбанке на три месяца. Самые высокие ставки по вкладам бывают именно на этот срок, на годовые они намного ниже, уточнил эксперт.

В свою очередь, Вячеслав Зайченко отметил, что на краткосрочный вклад сроком на три месяца дают ставку около 20%. "Даже с учетом квартальной инфляции, которую я не ожидаю больше 7,5%, останется 10–12% чистого дохода", – указал экономист.



А что насчет золота?

В России с 1 марта отменили НДС на золотые слитки для физлиц. До этого граждане при покупке в банках драгоценных металлов должны были платить НДС в размере 20%. Причем этот налог не возвращался при обратной продаже слитков банку.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что гражданам не стоит скупать золото.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Вы золото купили, оно с вами. Его мыши не съедят, оно в огне не сгорит. Только в этом его плюс. Но когда вы его покупаете и цена на него достаточно высока, нет абсолютно никакой гарантии, что оно не подешевеет.

При этом Александр Разуваев рекомендовал инвестировать в золото только тем, кто не рассчитывает на быструю прибыль и готов ждать более трех лет. По его мнению, поскольку весь мир вступил в период достаточно высокой инфляции, вечные ценности, такие как золото и серебро, очень актуальны. При этом он напомнил, что, помимо слитков, есть золотые монеты.

"Золотые и серебряные монеты лучше хранить в сейфе банка для их же сохранности. Дело в том, что, если вы решите их продать, банковский служащий или финансовая компания при наличии царапин на монете могут потребовать дисконт в районе 10%", – подчеркнул эксперт.



Стоит ли скупать электронику и бытовую технику?

Александр Разуваев посоветовал не впадать в ажиотаж на фоне новостей об уходе или приостановке деятельности ряда зарубежных компаний в России. По его мнению, не стоит скупать впрок технику и электронику на 400 тысяч рублей. "Телевизоры, стиральные машины – вы все это в будущем просто не сможете перепродать", – сказал аналитик.

По словам эксперта, покупать телевизор при выросшем валютном курсе целесообразно только при условии, что он действительно необходим и его и так собирались приобрести. Дефицита товаров не будет, а электронику вроде iPhone можно самостоятельно купить за границей, или ее привезут перекупщики, правда по более высокой цене, полагает аналитик.



Стоит ли инвестировать в криптовалюту?

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев полагает, что рынок криптовалют ожидает крах в текущем году.





Александр Разуваев член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Я принципиально против криптовалюты. Я считаю, что это пузырь. Учитывая всю геополитику, плюс подъем ставки федрезерва, я считаю, что криптовалюта обнулится. Она будет торговаться на уровне 2012 года – это будет очень узкий сегмент.

По его словам, за самой криптовалютой ничего не стоит, в то время как для того, чтобы ее произвести, нужен майнинг, а это потребление реальной стоимости. "Мазут, газ, электричество. В условиях полувоенного положения, когда нужно экономить ресурсы, мое мнение – что государство (Центробанк) ни в одной нормальной стране мира, в том числе России, не откажется от монополии на эмиссию денег", – сказал Александр Разуваев.



Может, вложиться в ипотеку?

Экономист Вячеслав Зайченко отметил, что до того, как Банк России поднял ключевую ставку до 20%, при наличии 400 тысяч рублей в некоторых регионах можно было заплатить стартовый взнос по ипотеке за однокомнатную квартиру. Однако по существующим процентным ставкам брать ипотечный кредит абсолютно нерационально, уверен эксперт.

