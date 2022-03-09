Путин подписал закон об отмене НДС на золотые слитки для физлиц

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Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на золотые слитки для физических лиц. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон освобождает от НДС ради введения в инвестиционный оборот для физических лиц драгоценных металлов в слитках. Норма коснется операций, которые проводились с 1 марта 2022 года.

Документом также запрещается применение специальных налоговых режимов в ювелирной отрасли как при закупке металла, так и при реализации изделий. Данная норма начнет действовать с 1 января 2023 года.

По словам члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислава Резника, такая система фактически выводила из-под обложения НДС существенную долю оборота ювелирных изделий.

"Применение таких режимов создавало неравные условия для тех производителей ювелирных изделий, которые находятся на общей системе налогообложения и уплачивают НДС как при производстве, так и при реализации таких изделий", – цитирует Резника РИА Новости.

Ранее Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. В новом законе содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты, гарантирующие отмену до конца этого года проверок в отношении малого и среднего бизнеса.

