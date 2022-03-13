В Минфине назвали объем замороженных золотовалютных резервов России

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Западные страны заморозили примерно половину золотовалютных резервов России. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 1".

Речь идет о сумме порядка 300 миллиардов долларов.

"У нас общий объем резервов около 640 миллиардов долларов", – указал Силуанов.

Ранее министр финансов сообщил, что западные страны объявили дефолт по финансовым обязательствам перед Россией. Силуанов отметил, что Запад ведет против РФ финансовую и экономическую войну

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в отношении России развернута беспрецедентная экономическая война. По его словам, прогнозировать что-либо в подобных условиях сложно, однако государство принимает меры, направленные на минимизацию негативных последствий и дальнейших рисков.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.