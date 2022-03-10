Песков заявил о беспрецедентной экономической войне против России

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В отношении России развернута беспрецедентная экономическая война, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было. Поэтому что-то прогнозировать очень сложно", – приводит слова Пескова RT.

В Кремле отметили, что на данный момент нужно принимать меры, направленные на минимизацию негативных последствий и дальнейших рисков.

Годовая инфляция в России с 26 февраля по 4 марта ускорилась до 10,42%. Такие данные публиковало Минэкономразвития.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о недопустимости искусственного повышения цен под прикрытием санкций. Он отмечал, что поставщики располагают необходимыми запасами товаров и дефицита нет.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.