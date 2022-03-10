Володин назвал недопустимым искусственное повышение цен

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что недопустимо искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Он отметил, что по имеющейся информации поставщики располагают необходимыми запасами товаров и дефицита нет.
По словам Володина, на пленарном заседании Государственной думы будет обсуждаться этот вопрос с участием главы Федеральной антимонопольной службы.
Планируется провести анализ всей цепочки – от производства до продажи товаров – с целью выявления фактов необоснованного роста цен.
Ранее в Госдуме подготовили поправки о госрегулировании цен на некоторые товары и услуги. В перечень товаров, на которые необходимо установить госрегулирование цен, могут войти продукты питания, детские товары, строительные материалы, сельхозудобрения, сельхозтехника и запчасти к ней, бытовая химия, зоотовары, а также лекарства и медикаменты.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Некоторые торговые сети заявили о росте спроса на продукты длительного хранения
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