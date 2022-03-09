В Госдуме подготовили поправки о госрегулировании цен на некоторые товары и услуги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Профильные комитеты Госдумы готовятся внести в палату поправки, предлагающие установить госрегулирование цен на ряд товаров и услуг. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн на оперативном совещании "Единой России" по обсуждению мер обеспечения социально-экономической стабильности, предложенных региональными отделениями партии.

"Партии необходимо занять принципиальную позицию, а именно предложить законодательные инициативы, которые позволят установить механизм регулирования конкретных цен", – отметил Хинштейн.

Парламентарий пояснил, что необходимая инициатива профильными комитетами уже подготовлена и может быть внесена в любой момент.

Также Хинштейн выразил уверенность, что в перечень товаров, на которые необходимо установить госрегулирование цен, могут войти продукты питания, детские товары, строительные материалы, сельхозудобрения, сельхозтехника и запчасти к ней, бытовая химия, зоотовары, а также лекарства и медикаменты. При этом формирование полного перечня товаров должно осуществляться на уровне правительства с учетом уже имеющегося опыта ограничительных мер в период пандемии, в частности закона о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия.

В свою очередь, замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина отметила, что рост цен на товары на сегодняшний день становится одной из главных проблем.

"Есть объективные (причины. – Прим. ред.), когда производитель больше не может сдерживать цены на конечную продукцию из-за постоянного роста себестоимости", – пояснила она.

В качестве примера Школкина привела ситуацию, которая наблюдается в хлебопекарной и молочной промышленности. Парламентарий подчеркнула, что нельзя не учитывать цены на мировом рынке, которые растут в стремительной прогрессии, особенно на пшеницу.

Нередко, по словам парламентария, происходят и ситуации, в которых предприятия начинают необоснованно перекладывать будущие издержки на выпускаемую продукцию, пользуясь при этом своим практически монопольным положением на рынке.

"Есть и такой фактор, который влияет на рост цен, – розничные сети, которые по-прежнему наживаются на наших аграриях и делают беспрецедентные наценки на продовольствие. Этот факт есть, мы его подтверждаем", – добавила Школкина.

Она отметила, что, согласно имеющейся договоренности, наценка на социально значимые товары должна составлять не более 5%. Однако на некоторую продукцию торговые сети делают наценку от 30 до 46%, что, по мнению депутата, требует особого внимания властей.

Ранее аналитический центр Москвы оценил ситуацию с ростом цен на продовольствие. Эксперты пришли к выводу, что в столице инфляция составляет 0,4%, что на 0,1 процентного пункта ниже, чем по России. За период с 19 по 25 февраля резкого роста цен на продовольственные товары зафиксировано не было (в сравнении с предыдущей неделей). При этом некоторые позиции подешевели.