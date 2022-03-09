В Госдуме подготовили поправки о госрегулировании цен на некоторые товары и услуги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Профильные комитеты Госдумы готовятся внести в палату поправки, предлагающие установить госрегулирование цен на ряд товаров и услуг. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн на оперативном совещании "Единой России" по обсуждению мер обеспечения социально-экономической стабильности, предложенных региональными отделениями партии.
"Партии необходимо занять принципиальную позицию, а именно предложить законодательные инициативы, которые позволят установить механизм регулирования конкретных цен", – отметил Хинштейн.
Парламентарий пояснил, что необходимая инициатива профильными комитетами уже подготовлена и может быть внесена в любой момент.
Также Хинштейн выразил уверенность, что в перечень товаров, на которые необходимо установить госрегулирование цен, могут войти продукты питания, детские товары, строительные материалы, сельхозудобрения, сельхозтехника и запчасти к ней, бытовая химия, зоотовары, а также лекарства и медикаменты. При этом формирование полного перечня товаров должно осуществляться на уровне правительства с учетом уже имеющегося опыта ограничительных мер в период пандемии, в частности закона о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия.
В свою очередь, замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина отметила, что рост цен на товары на сегодняшний день становится одной из главных проблем.
"Есть объективные (причины. – Прим. ред.), когда производитель больше не может сдерживать цены на конечную продукцию из-за постоянного роста себестоимости", – пояснила она.
В качестве примера Школкина привела ситуацию, которая наблюдается в хлебопекарной и молочной промышленности. Парламентарий подчеркнула, что нельзя не учитывать цены на мировом рынке, которые растут в стремительной прогрессии, особенно на пшеницу.
Нередко, по словам парламентария, происходят и ситуации, в которых предприятия начинают необоснованно перекладывать будущие издержки на выпускаемую продукцию, пользуясь при этом своим практически монопольным положением на рынке.
"Есть и такой фактор, который влияет на рост цен, – розничные сети, которые по-прежнему наживаются на наших аграриях и делают беспрецедентные наценки на продовольствие. Этот факт есть, мы его подтверждаем", – добавила Школкина.
Она отметила, что, согласно имеющейся договоренности, наценка на социально значимые товары должна составлять не более 5%. Однако на некоторую продукцию торговые сети делают наценку от 30 до 46%, что, по мнению депутата, требует особого внимания властей.
Ранее аналитический центр Москвы оценил ситуацию с ростом цен на продовольствие. Эксперты пришли к выводу, что в столице инфляция составляет 0,4%, что на 0,1 процентного пункта ниже, чем по России. За период с 19 по 25 февраля резкого роста цен на продовольственные товары зафиксировано не было (в сравнении с предыдущей неделей). При этом некоторые позиции подешевели.
Некоторые торговые сети заявили о росте спроса на продукты длительного хранения
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: