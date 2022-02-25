Эскалация цен у других сетей по продаже электроники не фиксируется – Минпромторг РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Министерство промышленности и торговли России не фиксирует эскалации цен у других сетей по продаже электроники, кроме DNS. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Минпромторге РФ уточнили, что в настоящее время с представителями DNS ведется диалог. В свою очередь, компания сообщает об ажиотажном спросе на товары и вытекающем из этого большом росте цен.

"Вместе с тем отметим: представители других сетей электроники не информируют о подобной эскалации цен. Поэтому ситуация с DNS требует дополнительного анализа", – говорится в сообщении.

Ранее директор сети магазинов электроники DNS Дмитрий Алексеев сообщил о росте цен на 30% из-за высокого спроса. Он пояснил, что в настоящий момент продажи увеличились почти в два раза. Ажиотажный спрос вызвал перебои в работе сайта.

Позже сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность повышения цен российской сетью электроники DNS.

