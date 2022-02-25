ФАС проверит обоснованность повышения цен сетью магазинов DNS

16:37
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность повышения цен российской сетью электроники DNS. Об этом сообщается на сайте ФАС.
"Сегодня ведомство направило в адрес организации соответствующий запрос, а также выдало должностному лицу компании предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать закон о защите конкуренции", – говорится в сообщении.
ФАС напомнила, что всем компаниям при осуществлении торговой деятельности необходимо неукоснительно соблюдать требования антимонопольного законодательства. Необоснованное повышение цен остается недопустимым даже в случае возможного увеличения спроса на товары.
Также в ведомстве подчеркнули, что в отношении компаний и отдельных продавцов при установлении недобросовестного поведения будут приняты меры антимонопольного регулирования.
Ранее директор сети магазинов электроники DNS Дмитрий Алексеев сообщил о росте цен на 30% из-за высокого спроса. Он пояснил, что в настоящий момент продажи увеличились почти в два раза. Ажиотажный спрос вызвал перебои в работе сайта.
В свою очередь, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров призвал не скупать электронику и бытовую технику по высоким ценам. Он подчеркнул, что предложение будет обеспечено.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: