ФАС проверит обоснованность повышения цен сетью магазинов DNS

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Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность повышения цен российской сетью электроники DNS. Об этом сообщается на сайте ФАС.

"Сегодня ведомство направило в адрес организации соответствующий запрос, а также выдало должностному лицу компании предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать закон о защите конкуренции", – говорится в сообщении.

ФАС напомнила, что всем компаниям при осуществлении торговой деятельности необходимо неукоснительно соблюдать требования антимонопольного законодательства. Необоснованное повышение цен остается недопустимым даже в случае возможного увеличения спроса на товары.



Также в ведомстве подчеркнули, что в отношении компаний и отдельных продавцов при установлении недобросовестного поведения будут приняты меры антимонопольного регулирования.

Ранее директор сети магазинов электроники DNS Дмитрий Алексеев сообщил о росте цен на 30% из-за высокого спроса. Он пояснил, что в настоящий момент продажи увеличились почти в два раза. Ажиотажный спрос вызвал перебои в работе сайта.

В свою очередь, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров призвал не скупать электронику и бытовую технику по высоким ценам. Он подчеркнул, что предложение будет обеспечено.