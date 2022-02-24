Россиянам посоветовали не вкладывать деньги в недвижимость в ближайшее время

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россиянам сейчас следует воздержаться от вложений в недвижимость из-за рисков незавершения строек. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

"Сейчас ни в коем случае не стоит вкладываться в долгосрочное строительство. Слишком высоки риски незавершенная строек из-за недофинансирования этих строительных проектов. На мой взгляд, нас ожидают непростые экономические потрясения", – сказал он.

Апрелев напомнил, что спустя полгода после обострения ситуации на Украине в 2014 году цены на недвижимость упали из-за снижения спроса. Подобное может произойти и сейчас.

"Думаю, аналогичная история будет и сейчас, потому что неизбежно эта ситуация приведет к снижению доходов населения, к снижению объема инвестиций. И в целом приведет к тому, что недвижимость будет пользоваться гораздо меньшим спросом", – продолжил он.

В то же время эксперт уточнил, что имеет в виду прежде всего вложения в дома на этапе строительства, и не исключил, что с учетом пока еще невысоких ставок по ипотеке на рынке готовой недвижимости в ближайшее время могут появиться достаточно интересные предложения от застройщиков.

"В любом случае, с моей точки зрения, <...> дальнейшего роста цен ожидать не стоит. Совершенно очевидно, что большее количество людей примут решение не в пользу получения ипотечных кредитов", – подчеркнул Апрелев.

Глава гильдии риелторов напомнил, что ипотека – недешевый инструмент приобретения недвижимости, в связи с чем предположил, что среди россиян увеличится спрос именно на готовое жилье, а также на арендую недвижимость. Последнее обусловлено необходимостью решения текущих жилищных проблем.

"Трудовая миграция будет и дальше происходить. В ближайшее время рынок опять переориентируется на аренду жилья", – заключил он.

Ранее, 24 февраля, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 86 рублей, обновив исторический максимум января 2016 года. А евро впервые с декабря 2014 года подскочил до 99,99 рубля.

Обвал российской валюты произошел после обострения ситуации в ДНР и ЛНР. 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

На фоне ухудшения ситуации на финансовом рынке Центробанк принял решение о начале валютных интервенций, проведении операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору, а также расширении ломбардного списка. Позже регулятор ввел запрет коротких продаж на российском фондовом рынке.

