Курс доллара обновил исторический максимум

10:06
Фото: depositphotos/pressmaster
Курс доллара поднялся выше 86 рублей, обновив исторический максимум января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Позднее курс американской валюты расчетами на завтра составил 85,1 рубля. Курс евро повысился до 95,49 рубля, а до этого подскакивал до 99,99 рубля.
24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
После этого Мосбиржа приостановила торги на всех рынках. А курс доллара и евро к рублю на бирже Forex подскочил на 9–10%, достигнув исторических максимумов – 90 и 101 рубля соответственно.
Экономист прокомментировал решение о приостановке торгов на российской бирже
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