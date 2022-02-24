Центробанк объявил о начале валютных интервенций для поддержания рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк объявил о принятии мер по стабилизации ситуации на финансовом рынке, в частности о начале валютных интервенций. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты", – говорится в сообщении.

Помимо интервенций на валютном рынке, принято решение провести операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору, а также расширить ломбардный список – перечень ценных бумаг, принимаемых ЦБ в качестве залога по кредитам коммерческим банкам.

Ранее курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 86 рублей, обновив исторический максимум января 2016 года. А евро впервые с декабря 2014 года подскочил до 99,99 рубля. Между тем на Форексе курс доллара и евро к рублю вырос на 9–10%, и составил 90 и 101 рубль соответственно.

Обвал российской валюты произошел после обострения ситуации в ДНР и ЛНР. 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

