Денежные переводы на сайте Western Union стали недоступны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Денежные переводы через сайт и приложение платежной системы Western Union стали недоступны.

"Мы делаем все возможное для скорейшего восстановления сервиса. Для отправления денежных переводов просим вас обращаться в пункты обслуживания Western Union в России", – говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

Ранее сообщалось, что Сбер и Райффайзенбанк не испытывают сложностей с проведением операций клиентов, все системы работают в штатном режиме. При этом клиенты "Тинькофф банка" рассказали, что в онлайн-приложении организации перестала работать конвертация рублей в доллары.

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 86 рублей, обновив исторический максимум января 2016 года. А евро впервые с декабря 2014 года подскочил до 99,99 рубля. Между тем на бирже Forex курс доллара и евро к рублю вырос на 9–10% и составил 90 и 101 рубль соответственно.

Обвал российской валюты произошел после обострения ситуации в ДНР и ЛНР. 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

