Экономист рассказал, как будет складываться ситуация на валютном рынке

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал, как в ближайшем будущем будет складываться ситуация на валютном рынке.
По словам эксперта, при сложившейся обстановке сложно предсказать курс доллара и евро. Сейчас доллар находится не в экономической, а в геополитической фазе, поэтому курс валюты будет и далее зависеть от геополитической обстановки в мире.
Остапкович напомнил, что доллар всегда реагирует на такие геополитические всплески.
"Это совершенно не изменение экономической ситуации, это не рост или падение ВВП, не динамика доходов, не инфляция", – сказал эксперт RT.
При этом он выразил мнение, что скоро рубль отобьет свои позиции и немного отыграет от доллара. Также специалист допустил, что соотношение между долларом и евро меняться не будет, курс обеих валют останется примерно одинаковым.
Ранее курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 86 рублей, обновив исторический максимум января 2016 года. А евро впервые с декабря 2014 года подскочил до 99,99 рубля. На бирже Forex курс доллара и евро к рублю вырос на 9–10% и составил 90 и 101 рубль соответственно.
Обвал российской валюты произошел после обострения ситуации в ДНР и ЛНР. 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
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