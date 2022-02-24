Сбербанк назвал сбоем заявление о введении санкций США и ограничении на валютные операции

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Сообщение Сбербанка, опубликованное на официальном сайте, о внесении кредитной организации в санкционный список США и введении ограничений на валютные операции является сбоем, сообщает РИА Новости.

В кредитной организации подчеркнули, что информация не соответствует действительности.

Ранее на сайте Сбербанка появилась информация о том, что организацию включили в санкционный список США, запрещающий проводить операции с валютой.

24 февраля курс доллара поднялся выше 86 рублей впервые с января 2016 года. При этом евро утром в четверг, 24 февраля, торговался на уровне 95,49 рубля.

Утренняя сессия на рынке акций РФ началась со снижения индекса Мосбиржи на 9,64%. Затем он ускорил снижение до 11,14%.

Обвал российской валюты произошел после обострения ситуации в ДНР и ЛНР. 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

