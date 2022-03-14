Экономист рассказал, нужно ли россиянам скупать золото

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Москвой 24 посоветовал гражданам вместо покупки золота разместить деньги во вклады.
Ранее в РФ был принят закон об отмене НДС на золотые слитки для физлиц. Нововведение распространяется на операции, проводившиеся начиная с 1 марта 2022 года. До этого граждане при покупке в банках драгоценных металлов должны были платить 20% НДС. Причем этот налог не возвращался при обратной продаже слитков банку.
По словам Беляева, у вложения денег в золото есть как плюсы, так и минусы. "Вы золото купили, оно с вами. Его мыши не съедят, оно в огне не сгорит. Только в этом его плюс. Но когда вы его покупаете и цена на него достаточно высока, нет абсолютно никакой гарантии, что оно не подешевеет", – поясняет экономист.
Поэтому эксперт советует гражданам вкладывать деньги в банк. "Самый доступный вариант – размещение во вкладные и депозитные операции в банках. Есть надежные банки, сейчас они вследствие повышенного процента ключевой ставки предлагают достаточно серьезные проценты. Это гарантия того, что у вас там будут возрастать какие-то проценты", – рассуждает Беляев.
С 28 февраля Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 20% годовых. Регулятор отметил, что такое решение поможет защитить сбережения россиян от обесценения, а также поддержать финансовую и ценовую стабильность в стране.
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