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Что нужно знать о временном порядке операций с наличной валютой в РФ

Операции с валютой: что нужно знать о новых правилах в РФ
экономикафинансы

С 9 марта в России действует временный порядок операций с наличной валютой. В частности, в течение ближайших шести месяцев клиенты банков смогут снять не более 10 тысяч долларов США наличными – остальное в рублях по рыночному курсу. Кроме того, россиянам не будут продавать наличную валюту. Разбираемся, что нужно знать о новых правилах.

Новые правила

Банк России на полгода ввел временный порядок операций с наличной валютой. Новые правила вступили в силу 9 марта и продолжат действовать по 9 сентября. Решение было принято на фоне того, что поступление долларов в РФ ограничено из-за западных санкций. Регулятор отмечает, что отмена или продление временного порядка будет зависеть от дальнейшей политики иностранных государств.

Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
пресс-служба Банка России

Если валютные счета и вклады в разных банках, то каждый из них выдаст до 10 тысяч долларов. По данным финансового регулятора, около 90% валютных счетов в российских банках не превышают 10 тысяч долларов США. Следовательно, их владельцы смогут получить свои деньги полностью в наличной валюте.

"В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи", – говорится в сообщении ЦБ РФ.

В Банке России подчеркнули, что условия по счетам или вкладам не меняются, проценты по последним будут начисляться как обычно. Проще говоря, в той валюте, в которой был открыт вклад. Снимать свои сбережения могут клиенты любых банков без исключения. Однако у некоторых финансовых организаций может уходить несколько дней на то, чтобы привезти запрашиваемую сумму в наличной валюте в отделение, указали в ЦБ.

При этом россиянам не запрещается открывать новые валютные счета. Однако снять с них деньги в долларах и евро будет нельзя, только в рублях. Также с 9 марта банки не будут продавать наличную валюту гражданам. Поменять ее на рубли можно в любой момент и в любом объеме. При этом безналично покупать валюту будет можно, уточнили в ЦБ.

Но обращаем внимание, что средства в валюте, которые поступили на счет начиная с 9 марта 2022 года, нельзя будет получить наличной валютой, пока действует временный порядок операций с наличной валютой. Но эти средства всегда можно будет получить в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
пресс-служба Банка России

В ЦБ также пояснили, что делать тем россиянам, которым потребовалась валюта с 9 марта по 9 сентября для поездки за границу. Отмечается, что на время действия новых правил приобрести ее не получится. Однако регулятор предложил расплачиваться картой "Мир" в государствах, где ее принимают, и снимать с пластика наличные.

Большинство не заметит

В РФ ввели временные лимиты на выдачу наличной валюты из-за санкционных ограничений

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с Москвой 24 рассказал, что подавляющее большинство россиян ограничение по выдаче валюты не затронет.

У значительного числа россиян, в принципе, нет валютных счетов. Им волноваться не стоит. Последнее время была целенаправленная политика по дедолларизации экономики. Ограничение по выдаче валюты введено, чтобы не допустить ажиотажа по операциям с выдачей наличных денег в виде долларов. Чтобы не возник дефицит наличной валюты в банках и не было ажиотажа.
Михаил Беляев
финансовый аналитик, кандидат экономических наук

"На мой взгляд, ограничение по выдаче валюты никоим образом не ущемляет права даже тех граждан, у которых общая сумма даже выше 10 тысяч долларов, поскольку гражданин России и так не имеет права вывозить за границу больше 10 тысяч долларов. При этом внутри страны расчеты и платежи между лицами валютой запрещены законом – только рублями. Поэтому ущемления никакого и нет", – сказал Беляев.

Аналитик добавил, что ограничение Центробанка России не касается содержимого банковских ячеек, следовательно, оттуда клиенты могут снимать и больше 10 тысяч долларов.

Экономист отметил, что в ближайшие полгода российские туристы не смогут закупиться валютой перед поездкой за границу. Однако они могут расплачиваться картой "Мир" и снимать с нее наличные в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии.

После ограничений по использованию Visa и Mаstercard высока вероятность того, что "Мир" "проявит активность" и будет действовать в тех странах, которые пользуются у туристов спросом, например в том же Египте, добавил Беляев.

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Носатов Иван

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