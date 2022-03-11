Экономист объяснил, что делать с финансами в кризис

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Финансовую подушку безопасности нужно иметь всегда, особенно это актуально во время кризиса. Оптимальным вариантом будет иметь в запасе минимум трехмесячный бюджет семьи. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Доцент кафедры Национальной экономики РУДН, кандидат экономических наук Сергей Зайнуллин рассказал, что подушка безопасности поможет в случае потери работы, болезни, аварии и других непредвиденных ситуаций.

Эксперт посоветовал хранить финансы в той валюте, в которой тратятся деньги.

"Примерно одну треть можно хранить в наличной форме, больше пока смысла нет, так как стоимость наличных средств, в отличие от депозитов, уменьшается на размер инфляции. Две трети сбережений можно хранить на накопительном счете или краткосрочном депозите в надежном банке", – рекомендовал Зайнуллин.

Согласно материалам Минэкономразвития, годовая инфляция в России превысила 10%. По итогам февраля цены выросли на 9,15% в годовом выражении. По словам Зайнуллина, цены продолжат расти, поэтому накопления нужно сохранять.

Он отметил, что самый простой способ сохранить все накопления – банковский депозит. Более сложный вариант – перевод части средств в драгоценные металлы, что позволит спасти от колебаний и девальвации валюты.

Зайнуллин рассказал, что сейчас инвестировать в ценные бумаги с одной стороны рискованно, а с другой – выгодно. Эксперт пояснил, что на фондовом рынке проходит большая распродажа.

"Внешнеполитические события вызывают волатильность курса российских акций из-за панического бегства иностранных инвесторов. Но, несмотря на санкции и панику, российские "голубые фишки" остаются привлекательными, поскольку по-прежнему эти компании получают высокую прибыль, остаются надежными и стабильными и будут в большинстве своем делиться этой прибылью в форме дивидендов", – объяснил экономист.

По его словам, доходность может быть при долгосрочном инвестировании, а для краткосрочной спекуляции велики риски.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева рассказала, что дефолт в России больше не является невероятным событием из-за введенных против государства санкций. По ее словам, на это влияют два фактора: продолжительность спецоперации и длительность действия санкций. Георгиева отметила, что на вероятность дефолта также влияет и решение о том, чтобы у России была некоторая возможность выплаты части своих долгов.

